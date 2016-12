Moro & the Silent Revolution - High&Slow, 2017 (full album stream)



High & Slow è il quinto e più ambizioso album di Moro & the Silent Revolution. Diviso in tre parti che si possono ascoltare come EP separati, condivide con i lavori precedenti la capacità di entrare, in pochi minuti, nella memoria dell’ascoltatore.

Le nove canzoni power-folk-pop di High aprono l’album con decisione quasi frenetica. Le cinque gemme tecno-folk di Slow rallentano il ritmo ed esplorano un territorio più intimo, sotto una fioca luce lunare. I nove strumentali di & Silent portano l’album alla conclusione e l’ascoltatore verso il silenzio. Come sempre, a unire il tutto sono la scrittura precisa e intricata di Morini e la sua voce inconfondibile.

Per citare il songwriter britannico Tom Robinson, è ora di “assegnare al Moro un posto onorario nel pantheon degli eccentrici del pop inglese. È chiaramente quella, la sua casa”. Ogni canzone di questo album è un nuovo mattone nella casa musicale che Moro & the Silent Revolution vanno costruendo dall’ormai lontano 2010. High & Slow è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (Fonte: Cosebeat)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi