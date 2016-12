TuneCore sbarca in Italia con un sito in lingua italiana



TuneCore, fornitore internazionale di servizi di Publishing Administration e distribuzione di musica digitale, continua oggi la sua espansione internazionale con l’annuncio di TuneCore Italia: il quarto sbarco in Unione Europea dell’azienda di Brooklyn, sesto nella sua espansione internazionale.

In qualitĂ di unico importante servizio di distribuzione globale con un’offerta specifica per l’Italia, TuneCore.it consente agli artisti italiani di raccogliere proventi dai servizi di streaming, dai negozi con download digitali, dalle royalties sui diritti d’autore e dalle opportunitĂ di licenza di sincronizzazione, il tutto in valuta locale. Inoltre, TuneCore.it offre contenuti in italiano, supportando così la comunitĂ di artisti indipendenti del paese. In modo analogo a TuneCore Germania e TuneCore Francia, gli artisti di TuneCore Italia possono decidere di includere la propria musica in negozi controllati dalla vasta rete di partner digitali TuneCore che comprende iTunes, Spotify, Apple Music, Google Play, Amazon Music.

Con oltre 150 partner al mondo, TuneCore fornisce agli artisti indipendenti l’opportunitĂ di vendere e condividere la musica in mercati importanti e crescenti in tutto il mondo come Australia, India, America Latina, Africa e Russia, nonchĂ© negli Stati Uniti e in Europa. Dalla nascita dell’azienda nel 2006, gli artisti TuneCore di tutto il mondo hanno guadagnato in totale oltre 702 milioni di euro. Gli artisti di TuneCore ricevono sempre il 100% dei propri proventi mantenendo totale controllo creativo e proprietĂ della musica: in questo modo, gli artisti di TuneCore Italia hanno l’opportunitĂ di prendere il controllo della propria carriera. (Fonte: Lunatik)

allowfullscreen>