Gli Handlogic vincono il 28° Rock Contest



Sono stati gli Handlogic, trio fiorentino dal sound elettronico e minimale, a vincere il 28° Rock Contest, concorso nazionale di musica per artisti emergenti, organizzato dall’emittente radiofonica Controradio, in collaborazione con Comune di Firenze, Regione Toscana e sponsorizzato da SIAE. La finale si è svolta sabato 10 dicembre in un Auditorium Flog andato sold out.

Il gruppo, composto da tre ventenni, Lorenzo Pellegrini, Leonard Blanche e Vieri Cervelli Montel, si è aggiudicato il premio di 3.000 euro da investire nel proprio progetto artistico, che rimanda alla scena alternativa britannica e a quella r&b e neo soul contemporanea.

Nelle motivazioni della giuria, formata, tra gli altri, da Alberto Ferrari (Verdena), Iosonouncane, Colapesce, Giulio Favero deI Teatro degli Orrori, Max Collini, da 15 giornalisti musicali e dal pubblico, “la maturità compositiva, l’accuratezza degli arrangiamenti e dell’esecuzione, la particolarità delle atmosfere proposte”.

Il podio del 28° Rock Contest è stato tutto toscano: i secondi arrivati sono stati i fiorentini The Manitoba con il loro sound che mescola elettronica, garage e dream pop, che si è aggiudicato 5 giorni in sala d’incisione al prestigioso Sam Recording Studio; terzi gli Handshake, formazione anch’essa fiorentina ispirata alla storia del rock psichedelico, che ha vinto un buono di 1.000 euro per l’acquisto di attrezzature presso Brahms Strumenti Musicali.

Durante la serata è stato consegnato anche il Premio Ernesto De Pascale - storico presidente di Giuria del concorso - alla miglior canzone con testo in italiano andato al livornese Giorgio Mannucci (già Mandrake e Sinfonico Honolulu) con il brano “Clinomania”.

Ai vincitori Handlogic è stato subito proposto un contratto discografico offerto da Pippola Music, etichetta fiorentina scopritrice di artisti quali Brunori Sas e Dimartino. Si aggiunge ai premi l’invito al gruppo di partecipare in qualità di ospiti speciali al prossimo MEI, meeting delle etichette indipendenti che si svolge ogni anno a Faenza.

Ottima la risposta di pubblico e di giuria anche per gli altri finalisti i senesi Ros, i milanesi Plateaux e i trentini Light Whales. Il concerto dell’astro nascente Motta, che ha entusiasmato i presenti, ha poi concluso la serata. (Fonte: Fleisch Agency)

