The Notwist: cinque date in Italia per la band tedesca. Ascolta il loro primo album dal vivo.



Da sempre band pioneristica nel creare un universo sonoro unico e inconfondibile frutto di innumerevoli elementi e influenze, la band tedesca The Notwist arriva in Italia per cinque date in occasione della pubblicazione dell’album live Superheroes, Ghostvillains & Stuff, uscito ad ottobre per Sub Pop. Cinque le date previste in Italia: il 5 aprile ai Magazzini Generali di Milano, il 6 aprile al Monk di Roma, il 7 aprile al Teatro Rossini di Pesaro, l’8 aprile al Locomotiv di Bologna, il 9 aprile 2017 all’Hiroshima Mon Amour di Torino.

A coronamento di una carriera iniziata nel lontano 1990, la band tedesca ha pubblicato il primo album dal vivo intitolato Superheroes, Ghostvillains & Stuff. Un doppio CD, triplo vinile, uscito il 14 ottobre scorso per la loro etichetta Alien Tansistor in Europa e per la Sub Pop negli Usa e registrato durante il secondo dei tre concerti sold out che la band dei fratelli Markus e Micha Acher ha tenuto nel dicembre 2015 a Lipsia. Il disco raccoglie sette brani tratti da Neon Golden, cinque da Close to the Glass, tre da The Devil, You + Me e uno da Nook. Ascolta l’album in streaming integrale sul nostro blog. (Fonte: DNA Concerti)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

SUPERHEROES, GHOSTVILLAINS + STUFF by the Notwist