Christmas songs: la nostra playlist di Natale. Ascoltala in streaming.



Potrà risultare una scelta scontata, banale e forse anche patetica quella di fare una playlist di Natale, ma - ahinoi - anche quest’anno non abbiamo resistito alla tentazione di buttare giù una lista di canzoni natalizie a noi care.

A certe tradizioni, come per esempio quella dei migliori dischi dell’anno, non riusciamo a rinunciare. Ecco quindi pronta la nostra consueta playlist di canzoni facili, piacevoli, malinconiche, come è giusto che siano, ma soprattutto diverse da quelle che solitamente si ascoltano in radio o in TV durante le festività natalizie. Un’occasione per guardare e ascoltare il Natale da un punto di vista diverso. (La redazione)

Clicca qui e ascolta la playlist mentre navighi