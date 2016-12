Ad aprile il nuovo album di Miro Sassolini



Dopo la fortunata campagna di crowdfunding lanciata su Musicraiser, Del mare la distanza, il nuovo album di Miro Sassolini con la produzione artistica e musiche di Gianni Maroccolo e Cristiano Santini, diventerà realtà .

Il disco, che uscirà su etichetta Contempo Records ed edizioni Materiali Musicali di Giordano Sangiorgi del MEI , sarà consegnato in anteprima ai raiser in versione deluxe a fine marzo 2017 e verrà commercializzato in versione standard a partire dalla seconda metà di aprile. Finalmente il 2017 segnerà il ritorno di una delle voci più amate delle new wave italiana! (Fonte: Black Pois)