Nuovo album e tour italiano per il duo britannico Sleaford Mods



Il feroce e geniale duo inglese hip hop/punk/elettronico/lo-fi arriva in Italia per quattro date a maggio per presentare l’album English Tapas, in uscita il 3 marzo 2017 su Rough Trade. Il disco è stato registrato al West Heath Garage Studios di Steve Mackey (Pulp) a Londra e uscirà in edizione limitata in vinile rosso, CD, download e in 150 copie in cassetta.

Gli Sleaford Mods, duo formato da Jason Williamson & Andrew Fearn, sono una cellula disturbata e disturbante, nell’ecosistema musicale odierno: in loro, lo spirito più corrosivo e strafottente del punk originale si sposa – in un modo tanto imprevedibile quanto “inevitabile” nel risultato finale – con la narratività del rap. Quattro le date previste in Italia: il 27 maggio al Santeria Social Club di Milano, il 28 maggio allo Spazio 211 di Torino, il 30 maggio al Locomotiv di Bologna e il 31 maggio 2017 al Monk di Roma. (Fonte: DNA Concerti)