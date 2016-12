Il nuovo libro dei Lunatics: Pink Floyd a Pompei, una storia fuori dal tempo.



Pink Floyd a Pompei. Una storia fuori dal tempo è il terzo volume della fortunata saga dei Lunatics. Segue i due precedenti bestseller, sempre editi da Giunti Editore, Pink Floyd Storie e Segreti e Il Fiume Infinito, tutte le canzoni dei Pink Floyd.

Il nuovo volume è certamente un’originalità nel campo della pubblicistica legata alla band britannica e si fregia della collaborazione diretta di Adrian Maben, il regista del film concerto girato prevalentemente nei primi giorni di ottobre 1971 a Pompei, oggi annoverato fra i cult movie del rock. Grazie al contributo attivo di Maben e dei suoi collaboratori di allora, il libro è un vero e proprio memoriale raccolto costantemente in viaggio; prende in rassegna 50 anni di storia attraverso le varie edizioni del film, con uno specifico approfondimento sulle fasi iniziali del progetto e tutto il mare magnum di aneddoti legati ai dietro le quinte della pellicola.

La vicenda personale del regista, le sue visioni e aspirazioni, si legano alla storia dei Pink Floyd prima del grande salto verso l’olimpo del rock, in un mix di curiosità , ricordi perduti e storie di gioventù. Adrian Maben si esprime in prima persona, conferendo autenticità al testo, impreziosito dalle memorie di vari membri della troupe e altri personaggi chiave. Il testo si arricchisce inoltre di recensioni d’epoca, materiali fotografici inediti, scatti personali del regista, oggetti da collezione legati al film e ricordi degli abitanti di Pompei. È raccontato con una certa dose di nostalgia e romanticismo, terminando sul terreno dell’Anfiteatro del comune campano a 45 anni di distanza, in un continuo rincorrersi tra passato, presente e futuro. Il collettivo The Lunatics è formato da Nino Gatti, Stefano Girolami, Danilo Steffanina, Stefano “Mr Pinky” Tarquini e Riccardo Verani, cinque appassionati, studiosi e collezionisti dei Pink Floyd. (Fonte: Ufficio stampa Giunti editore)