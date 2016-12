Feminine - Lorelei, 2016 (full album stream)



Lorelei è il debutto del duo Feminine, manifesto new wave contro l’inculcata riverenza per la logica di genere. Attecchito nell’inconscio retaggio dei brani che lo compongono, il disco si risolve su due piani complementari, l’uno arcaico e passionale, tormentato dalle molteplici contraddizioni di una terra come la Sicilia e l’altro, accurato e fascinoso, prodromo della teutonica Stoccarda.

Ne sono assoluti protagonisti Giampiero Riggio e Francesco Cipriano che ne hanno tessuto le trame destrutturando la logica compositiva in una miriade di byte condivisi a migliaia di chilometri di distanza. Romantico e ardito, costantemente immerso in atmosfere assai profonde e mai banali, gabbate dalla convinzione che non esiste sogno che non si possa descrivere. (Fonte: La bèl)

