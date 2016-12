Il tour italiano di Niccolò Fabi



Reduce dal successo del suo primo tour europeo, Niccolò Fabi torna live nei teatri di tutta Italia con Una somma di piccole cose tour. Prosegue così il viaggio iniziato a maggio 2016 che vede il cantautore romano portare live nei teatri italiani il suo ultimo lavoro discografico, vincitore della Targa Tenco 2016.

Di seguito tutte le date del tour teatrale in Italia, organizzato e prodotto da Barley Arts e Ovest, in cui Niccolò Fabi eseguirà live i brani estratti dal suo ultimo album Una somma di piccole cose e i suoi più grandi successi. Intanto, per chi se lo fosse perso, è online il videoclip di Evaporare registrato durante il tour europeo, che ha visto Niccolò Fabi accompagnato sul palco da Alberto Bianco e Filippo Cornaglia. (Fonte: Parole e Dintorni)

TOUR 2016-2017

22 DICEMBRE a FROSINONE (Teatro Nestor)

26 DICEMBRE ad APRILIA – Latina (Teatro Europa)

27 DICEMBRE a BARI (Teatro Petruzzelli) – SOLD OUT

28 DICEMBRE a COSENZA (Teatro Rendano)

20 GENNAIO a MESTRE (Teatro Corso)

21 GENNAIO a FORLÌ (Teatro Fabbri) – SOLD OUT

28 GENNAIO a CREMONA (Teatro Ponchielli)

29 GENNAIO a PARMA (Teatro Regio)

03 FEBBRAIO a BERGAMO (Teatro Creberg)

04 FEBBRAIO a LA SPEZIA (Teatro Civico)

08 FEBBRAIO ad AOSTA (Teatro Splendor)

10 FEBBRAIO a CAGLIARI (Auditorium del Conservatorio)

11 FEBBRAIO a SASSARI (Teatro Comunale)

15 FEBBRAIO a GENOVA (Teatro Politeama)

16 FEBBRAIO a BIELLA (Teatro Odeon)

24 FEBBRAIO a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Palariviera)

25 FEBBRAIO a POTENZA (Teatro Don Bosco)

27 FEBBRAIO a CATANIA (Teatro Metropolitan).

