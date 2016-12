La Madonna di MezzaStrada con il nuovo album Crono



La Madonna di MezzaStrada da Perugia con il suo post-rock d’autore è pronta a tornare con un grande disco tra le mani che non passerà sicuramente inosservato. Dopo il loro album d’esordio Cantiche del 2012 e Lebenswelt (il mondo della vita) del 2014, la band pubblica un nuovo disco dal titolo Crono, con la produzione artistica di Daniele Rotella (The Rust And The Fury, Michele Maraglino, ecc.).

Crono è un vero e proprio concept album sul panorama scheletrico del tempo. Un viaggio visionario di sei brani. Un immaginario poetico stagliato su paesaggi sonori solidi e quanto mai duttili. Un trip meraviglioso di suoni colori e profumi in una forma canzone monolitica non etichettabile. Un piccolo e sconosciuto capolavoro in uscita il gennaio 2017 per La Fame Dischi. (Fonte: Ufficio stampa La Fame Dischi)