Naked in English Class - Counterfactuals, 2016 (full album stream)



Pubblicato lo scorso novembre da Ikarus Records, Counterfactuals è l’album di debutto di Tarjana Wu e Olifr. M Guz, alias Naked in English Class, duo svizzero che mette in scena uno stile davvero personale attraverso sonorità crude e psichedeliche che all’occorrenza però sanno anche leggere e trastullanti.

Counterfactuals è infatti un disco che mette insieme ruvidezze rock/blues, levità elettropop e sperimentazioni varie senza mai scadere nel cliché o nel ridondante, perché ogni brano riesce a rivelare una buona dose di originalità ed equilibrio, elementi che lasciano ben sperare sul futuro dei Naked in English Class.

In attesa quindi del loro secondo album, in uscita ad aprile 2017 con il titolo Othering, godiamoci questo primo lavoro discografico in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Counterfactuals by Naked In English Class