Blue Note Milano: i concerti di gennaio



Inizia con grandi nomi l’anno 2017 per il Blue Note di Milano! il locale, l’unica sede europea dello storico jazz club di New York, ospiterà nel primo mese del nuovo anno grandi artisti italiani e internazionali.

Gennaio inizierà, infatti, con il ritorno del grande Fabrizio Bosso e lo Spiritual Trio, uno dei suoi progetti più affascinanti in quest’occasione arricchito anche dalla voce e dal talento del cantante Walter Ricci (7 gennaio) e si proseguirà con: una delle tribute band più richieste a livello nazionale per l’esecuzione integrale della musica dei Pink Floyd, i Big One (8 gennaio); il Rejoice Gospel Choir che, per l’occasione, sarà composto da 25 elementi, accompagnati da una band di musicisti professionisti, e diretto dal pianista Gianluca Sambataro (10 gennaio); i Neri Per Caso, principali esponenti in Italia di uno stile musicale che affonda le sue origini nel canto polifonico classico e nell’ espressione dello «spiritual» e del «gospel» americano, porteranno in anteprima sul palco “NPC 2.0”, il nuovo progetto discografico in uscita il 22 gennaio 2017 (11 gennaio); l’artista poliedrico, compositore e polistrumentista, Klaus Savoldi Bellavitis, in scena con uno spettacolo in cui celebrerà il più grande crooner di tutti i tempi: Frank Sinatra (12 gennaio); le tre signore del blues, The Ladies of Blues, che proporranno un tributo alle storiche dive della black music (13 e 14 gennaio); il quartetto capitanato dal batterista e compositore tedesco Jochen Rueckert, che vede in prima linea il celebre sassofonista Mark Turner insieme a Mike Moreno alla chitarra e Orlando Le Fleming al contrabbasso (15 gennaio); cinque serate in compagnia degli Incognito, la band pioniera dell’Acid Jazz che in oltre 30 anni di carriera ha pubblicato 15 album in studio e ha visto alternarsi nel proprio organico decine e decine di musicisti e cantanti, sempre di altissimo valore (17, 18, 19, 20 e 21 gennaio); il tributo di Giovanni Falzone al più grande trombettista jazz della storia, con il suo progetto Electromiles (22 gennaio); la sezione ritmica più calda e affiatata del panorama musicale italiano, Lo Greco Bros Quartet (24 gennaio); Rosario Giuliani, Luciano Buondini, Enzo Pietropaoli e Michele Rabbia presenteranno il disco Cinema Italia (25 gennaio); l’eclettico duo di Antonella Ruggiero & Andrea Bacchetti (26 gennaio); Tania Maria con il suo samba raffinato (27 e 28 gennaio); il funk energico e scatenato dei Ridillo (29 gennaio) e il ritorno sul palco di Rosalba Piccinini che celebrerà la sua decima apparizione sul palcoscenico del Blue Note (31 gennaio). E poi toccherà aspettare il mese di febbraio che vedrà esibirsi Dave Douglas (tromba), Marc Ribot (chitarra) e Susie Ibarra (batteria) con il loro progetto New Sanctuary (1 febbraio) e molti altri ancora… (Fonte: Parole e Dintorni)