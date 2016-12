Dopo due anni di attesa in arrivo il nuovo album degli Amber Run



Gli Amber Run sono una band di Nottingham, East Midland inglese, composta da Joe Koegh, Will Jones, Tom Sperring e Henry Wyeth. La band ha pubblicato un album e tre EP ed è in procinto di pubblicare il nuovo disco For a Moment, I was Lost. Il loro album d’esordio 5am è uscito nel 2015 per la RCA Records ed è entrato direttamente nella top 40 degli album più venduti in Inghilterra.

Gli Amber Run sono una delle realtà più fresche della scena indie pop, alternative e rock inglese ed ora con il nuovo disco sono pronti a invadere anche il vecchio continente. Se il precedente 5am ricordava da vicino le esperienze contemporanee di Foals, 1975 e Kasabian, il nuovo For a Moment, I was Lost rimodella l’indie degli esordi degli Amber Run con le sonorità ricercate dell’ultima produzione di Bon Iver.

A proposito del loro nuovo album gli Amber Run dicono: “Abbiamo sempre creduto nell’evoluzione come band, non nel reinventarsi di disco in disco ma nell’evoluzione e nel creare brani e album migliori. Se ‘5am’ è stato una collezione dei brani scritta in gioventù, il nuovo album è per noi la risposta alle esperienze recenti”. Dopo due anni di attesa tornano con For a Moment, I was Lost gli inglesi Amber Run. Il nuovo disco della band inglese uscirà il 10 febbraio 2017 per Easylife Records. (Fonte: Goodfellas)

