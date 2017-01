Volemia - Eh? - 2016 (full album stream)



I Volemia sono una giovanissima band della provincia di Varese, insieme dal 2009, ovvero dall’età di 14 anni, e ora dopo anni di prove, sperimentazioni, esperienze live, arriva il primo disco ufficiale, in cui emerge la passione per sonorità aggressive e rumorose, ispirate ai classici degli anni ‘70 sia a sonorità anni ‘90. Un suono heavy e psichedelico, con tonnellate di distorsione, riff serrati, sonorità vintage, come alcuni gruppi della scena di Seattle prima che la parola “grunge” diventasse di uso comune e che si perdesse qualcosa dell’energia e dello spirito originario.

I brani di Eh? - questo è il titolo del loro album di debutto - sono stati scritti in circa un anno, nati in sia in una jam come sia come contributo dei singoli membri, mentre gli arrangiamenti sono realizzati tutti in maniera collettiva. I testi sono volontariamente visionari, più descrittivi che narrativi, emozioni e sensazioni che si mischiano alla musica, lasciando spazio a diverse interpretazioni. Una particolare attenzione è dedicata agli arrangiamenti, dove al tradizionale impianto rock ispirato la band ha aggiunto synth, djambé e altri strumenti di accompagnamento.

Eh? è stato suonato tutto in presa diretta per mantenere l’energia e lo spirito live della band e registrato nello studio “La Sauna” di Varese, con mix di Andrea Cajelli e mastering di Andrea De Bernardi presso Eleven Mastering. Pubblicato lo scorso 23 dicembre da New Model Label e Tikka Music. il disco è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (Fonte: New Model Label)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi