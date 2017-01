Run The Jewels - Run the Jewels 3 - 2017 (full album stream)



I Run The Jewels, ovvero l’incendiario duo rap formato da El-P e Killer Mike, si appresta a pubblicare Run the Jewels 3, nuovo lavoro discografico in uscita il 13 gennaio negli Stati Uniti d’America e il 20 gennaio 2017 in Europa. L’album sarà disponibile su cd, doppio vinile e formato digitale, oltre che in edizione deluxe. L’annuncio del nuovo album è arrivato con l’uscita del brano Legend Has It, che va ad aggiungersi ai già disponibili 2100 e Talk To Me.

RTJ3 è stato realizzato con la collaborazione di guest d’eccezione come Danny Brown, Tunde Adebimpe dei Tv on the Radio, Trina e Kamasi Washington. Con il terzo disco è cambiato il classico tema “pistol & fist” presente su tutte le copertine dei Run The Jewels. Ora la celebre immagine creata dall’illustratore Nick Gazin è d’oro e in tre dimensioni. Nei due anni trascorsi tra RTJ2 e il nuovo lavoro, il duo si è trasformato da fenomeno dell’underground a culto internazionale capace di produrre un movimento artistico (Tag The Jewels), un radio show (WRTJ su Beasts1), fumetti Marvel (al fianco dei supereroi Deadpool e Luke Cage), video game (Gears of War 4), realtà virtuale (VRTJ), award discografici (Pitchfork album of the year 2014 e NME Best International Band) e decine di show sold out e partecipazioni a importanti festival in giro per il mondo. A partire da oggi è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (Fonte: Goodfellas)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Run the Jewels 3 by Run The Jewels