Il libro che raccoglie i 10 misteri più incredibili di Hollywood



Hollywood Noir di Andrea Indiano, giovane giornalista freelance al suo esordio come scrittore, raccoglie dieci dei misteri più incredibili avvenuti in questo quartiere della città di Los Angeles, California, sempre baciata dal sole, ma capace di nascondere un lato macabro destinato a venire a galla. A distanza di decenni alcune morti che hanno funestato il mondo del cinema restano avvolte nel mistero e molti avvenimenti sono stati tenuti nascosti per troppo tempo.

Racconti che mischiano realtà a fantasia, segreti diventati leggende. Queste sono le storie che definiscono la realtà di Hollywood. Dove ogni attore ha un ruolo da recitare, spesso anche nella vita vera. Si dice che il cielo di Los Angeles sia il più inquinato del mondo, per questo di sera è quasi impossibile vedere le stelle. A Hollywood la notte non è mai del tutto nera, in compenso sono le storie di chi ci vive a essere noir.

Chi si aspetta di trovare risposte vedrà moltiplicate domande e curiosità. Non per nulla su questo tema si sono già cimentati tanti autori. Persino trasmissioni televisive di culto se ne sono occupate. E continuano a occuparsene. Perché più si scava per cercare la realtà, più ci si immerge nel mistero. Chi ama il mistero lo sa e apprezzerà questo libro. Hollywood Noir - Misteri tra le stelle, edito da Volo Libero Edizioni, sarà in libreria dal 12 gennaio 2017. (Fonte: Ufficio Stampa Luca Trambusti)