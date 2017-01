Il documentario su David Bowie in onda il 10 gennaio su VH1 Italia



Il 10 gennaio, a un anno dalla sua scomparsa, VH1 Italia (canale 67 del digitale terrestre) - a partire dalle ore 19 - celebra il mito di David Bowie con due ore di rotazione musicale dei suoi più grandi successi e a seguire, in prima TV assoluta, il documentario The Last Five Years.

L’ultimo album dell’artista britannico si intitola Blackstar ed è stato pubblicato l’8 gennaio 2016, due giorni prima della sua morte. (Fonte: VH1 Italia)