Elusive - Cosmic Web, 2017 (full album stream)



Nuovo lavoro discografico per Aaron Koslow aka Elusive, producer/beatmaker di stanza a Los Angeles, California. Pubblicato lo scorso 6 gennaio 2017, Cosmic Web è un disco di elettronica sperimentale (IDM, Glitch, Instrumental hip hop…) che si compone di ben 24 tracce della media di un minuto circa. Un trip mentale che a partire da oggi è in streaming integrale sul nostro blog. Buon viaggio. (Fonte: Dome Of Doom)

