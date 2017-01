Gli U2 annunciano il The Joshua Tree Tour 2017



Live Nation ha annunciato oggi che gli U2 torneranno dal vivo in alcuni stadi con The Joshua Tree Tour 2017, un tour che vuole celebrare il trentesimo anniversario dell’omonimo quinto album della band.

Ogni concerto proporrĂ tutte le canzoni di The Joshua Tree, e avrĂ come supporto uno dei grandi “special guest” selezionati, Mumford & Sons, OneRepublic e The Lumineers per il Nord America e Noel Gallagher’s High Flying Birds per l’Europa.

Pubblicato e acclamato in tutto il mondo il 9 marzo 1987, The Joshua Tree, che contiene le hit With Or Without You, I Still Haven’t Found What I’m Looking For e Where The Streets Have No Name, è stato il primo album degli U2 a raggiungere il primo posto negli Stati Uniti, dominando le classifiche di Regno Unito e Irlanda, e vendendo oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo, trasformando Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr in superstar. (Fonte: Live Nation / Universal Music)

DATE IN NORD AMERICA

12 maggio Vancouver, BC, BC Place

14 maggio Seattle, WA, CenturyLink Field

17 maggio Santa Clara, CA, Levi’s Stadium

20 maggio Los Angeles, CA, Rose Bowl

24 maggio Houston, TX, NRG Stadium

26 maggio Dallas , TX, AT&T Stadium

03 giugno Chicago, IL, Soldier Field

07 giugno Pittsburgh, PA, Heinz Field

08-11giugno Manchester, TN, Bonnaroo Festival

11 giugno Miami, FL, Hard Rock Stadium

14 giugno Tampa, FL, Raymond James Stadium

18 giugno Philadelphia, PA, Lincoln Financial Field

20 giugno Washington DC, FedExField

23 giugno Toronto, ON, Rogers Centre

25 giugno Boston, MA, Gillette Stadium

28 giugno East Rutherford, NJ, MetLife Stadium

01 luglio Cleveland, OH, FirstEnergy Stadium

DATE IN EUROPA

08 luglio Londra, UK, Twickenham

12 luglio Berlino, DE, Olympic Stadium

15 luglio Roma, IT, Olympic Stadium

18 luglio Barcellona, ES, Olympic Stadium

22 luglio Dublino, IE, Croke Park

25 luglio Parigi, FR, Stade de France

29 luglio Amsterdam, NE, Amsterdam Arena

01 agosto Bruxelles, BE, Stade Roi Baudouin

