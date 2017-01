No Plan di David Bowie. Guarda il video.



No Plan è l’EP postumo di David Bowie, pubblicato in forma digitale l’8 gennaio scorso, ovvero nel giorno in cui il musicista britannico avrebbe compiuto 70 anni. Quattro le tracce presenti nel mini lavoro discografico: Lazarus, già presente nell’ultimo album del Duca Bianco, e No Plan, Killing a Little Time e When I Met You che sono state registrate nelle stesse sessioni di Blackstar ma che sono apparse per la prima volta nel musical Lazarus. No Plan è stato prodotto da David Bowie e Tony Visconti. (Fonte: Columbia / Sony)

