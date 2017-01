L’album di debutto della cantautrice britannica-libanese Nadine Khouri



Nadine Khouri è una musicista e cantautrice britannica-libanese di stanza a Londra. Influenzata da sonorità dreampop e dallo spoken word, la sua musica è stata descritta come se nascesse da un perenne stato di estranazione.

Notata da John Parish (PJ Harvey, Giant Sand) per la sua voce, Khouri è stata invitata a collaborare con il musicista inglese che, successivamente, ha prodotto questo suo esordio discografico sulla lunga distanza dal titolo The Salted Air.

Il disco, che verrà pubblicato il 3 febbraio 2017 da One Flash Records, vede la collaborazione dello stesso Parish ma anche di altri validi musicisti quali Adrian Crowley, Emma Smith, Florian Tanant, Jean-Marc Butty, Huw Bennett, J Allen e Ruban Byrne. In attesa della pubblicazione si possono ascoltare due brani estratti da The Salted Air. Buon ascolto. (Fonte: 5ive Roses Press)

The Salted Air by Nadine Khouri