I See You, il nuovo album dei britannici The XX. Ascolta i primi due singoli.



Sarà pubblicato il prossimo 13 gennaio I See You, il terzo album della band indie pop londinese The XX. Il nuovo lavoro discografico della formazione inglese si compone di dieci nuove tracce prodotte da Jamie xx e Rodaidh McDonald. Di queste è possibile ascoltare le prime due che anticipano il disco di imminente uscita: Say Something Loving e On Hold. (Fonte: Young Turks Recordings)

