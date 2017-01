cafeAmaro - S.T. - 2017 (full album stream)



Nato come duo d’improvvisazione tra dj set e arpa, cafeAmaro oggi è un disco di inediti ed un progetto articolato di musica electro-acustica senza confine di genere galleggiando tra ambient, soundscape, elettronica, nu-jazz e pop.

cafeAmaro è il duo composto dall’arpista e compositrice australiana Diane Peters e dal Sound designer e tastierista Andrea Ponzoni. La collaborazione fra i due è attiva da diversi anni con un continuo scambio di idee musicali, composizioni, tracks and beats ma è solo nel 2016 che hanno deciso di fare sul serio mettendo su un album raffinato, fruibile e sperimentale con una musica senza confini. “La nostra musica è contaminata electro acustica - afferma Diane – che va oltre i confini di genere a partire dalle periferie del Jazz. Le influenze sono varie e spesso completamente diverse tra me ed andrea.” Otto tracce che descrivono il mondo di cafeAmaro, una musica che non si può collocare in un genere unico. La strumentazione di arpa e voce, elettronica e tastiere, unisce una vasta gamma di colori.

L’album è ricco di ospiti: tromba, flauto, chitarra jazz, basso elettrico, e arrangiamenti d’archi, con una particolare attenzione alla fase compositiva. Il disco spazia da brani soundscape ambientali come Disk full e Yin Yang, al suono nu-jazz di Nostra bossa. Melodie senza parole lasciano spazio per l’interpretazione di chi ascolta, in particolare Open 4, con una larga melodia trascinata e un’ armonia accompagnata da un bpm lento, che si trasforma in un groove aperto accompagnato dalla tromba. L’omonimo album di debutto dei cafeAmaro, in uscita il 12 gennaio 2017, è in anteprima streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (Fonte: MartePress)

