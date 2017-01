Il debutto da solista e il tour italiano di Giorgio Poi (Vadoinmessico)



Fa Niente è l’album d’esordio da solista di Giorgio Poi (già Vadoinmessico). Nove brani in cui le parole accompagnano l’ascoltatore in un immaginario privato, abitato da melodie fluttuanti e dirompenti. Fa Niente vedrà la luce il prossimo 10 febbraio 2017 per Bomba Dischi/Universal. Con la pubblicazione dell’album di debutto di Giorgio Poi arriva anche il suo tour italiano. (Fonte: DNA Concerti)

Tour italiano 2017 Giorgio Poi

24 febbraio 2017 - Pesaro Circolo Mengaroni

25 febbraio 2017 - Savignano sul Rubicone (FC) Sidro

03 marzo 2017- Milano Serraglio

04 marzo 2017 - Bologna Covo Club

11 marzo 2017 - Marghera (VE) CS Rivolta

18 marzo 2017 - Montelupo Fiorentino (FI) - INDIE IS AGIO // Raduno Diesagiowave 3.0 - Ottobit

23 marzo 2017 - Firenze Combo Social Club

24 marzo 2017 - Roma Quirinetta

25 marzo 2017 - Torino Officine Corsare

30 marzo 2017 - Monopoli (BA) Dirockato Winter

01 aprile 2017 - Napoli Lanificio 25

23 aprile 2017 - Genova Supernova Festival

25 aprile 2017 - Padova En Plein Air - Anfiteatro del Venda

allowfullscreen>