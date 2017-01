Top Of The Music FIMI GfK 2016: le classifiche annuali complete.



Dopo le tante classifiche annuali diffuse da più piattaforme nelle ultime settimane del 2016, arriva la Top Of The Music Fimi/GfK: l’unica a fornire un risultato completo dell’intero anno nei canali fisico, download e streaming e ad includere, quindi, il computo derivato dalle vendite natalizie, che da solo rappresenta circa il 30% del totale.

La classifica album risulta fortemente caratterizzata dalla presenza di artisti nazionali con 17 album italiani tra le prime 20 posizioni (nove in TopTen): Le Migliori di Mina e Celentano, conquista la prima posizione, segue Il mestiere della vita di Tiziano Ferro al secondo posto e Ligabue in terza posizione con Made in Italy.

Si conferma anche quest’anno l’elevato grado di penetrazione del repertorio nazionale nel segmento degli album, il più importante del mercato. L’Italia è tra i pochi Paesi che mostrano una così alta percentuale di artisti locali ai vertici delle vendite di dischi.

Nel 2016 si sono alternati nella prima posizione della classifica album 33 titoli differenti, di cui 25 italiani per un totale di 39 settimane su 52. Anche nel segmento dei vinili si riscontra una forte presenza di titoli italiani: durante l’anno si sono registrati 20 titoli italiani al primo posto.

Più internazionale invece la classifica dei singoli digitali guidata da Sia che, con Cheap Thrills, si aggiudica la prima posizione, a cui segue Faded di Alan Walker e Sofia di Alvaro Soler. Due italiani nei primi venti: al quinto posto J-AX e Fedez con Vorrei ma non posto e all’undicesimo Fabio Rovazzi con Andiamo a comandare.

Lo streaming, in termini di volumi, sfiora nel 2016 i 100 milioni di stream in Italia, con un incremento del 54% e il segmento premium che, per la prima volta, supera il free. Nella classifica dei singoli lo streaming è ormai oltre l’80% . In calo deciso, invece, il download. Il vinile continua a segnare una tendenza crescente con un +74%.

Nelle compilation si piazza primo Sanremo 2016 e nei vinili si afferma l’ultimo lavoro di David Bowie: Blackstar. Scarica l’allegato con tutte le classifiche del 2016. (Fonte: FIMI)