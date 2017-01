My Personal Thoughts di Lucio Giacalone, aka Tartage, producer e compositore palermitano.



My personal Thoughts è il primo lavoro da solista del compositore, musicista e producer palermitano Lucio Giacalone, in arte Tartage. Fautore di una musica che trova le sue radici e le sue giustificazioni sonore nella passione verso un certo tipo di post-rock e math rock anni ‘90 riveduto e “corretto” in chiave elettronica.

Un legame forte fra i suoni del passato e quelli del futuro che definiscono il progetto in maniera peculiare visto il risultato ottenuto. Risultato che a tratti abbraccia anche una dimensione pop che fa della musica di Tartage un centro di sperimentazione continuo, una musica in bilico tra passato e futuro con delle belle dimensioni vocali volte a valorizzare il tutto.

Le musiche sono composte, arrangiate e prodotte da Lucio Giacalone eccetto la traccia n. 2 composta assieme ad Alessando Lupo, che poi è il producer/sound engineer dell’intero album. Le voci e testi invece sono di Haas (cantante e autore berlinese) per le tracce 1 e 4 e di Jonny Fishborn (cantante e autore Torinese) per le tracce 3 e 6.

I testi, scritti dai rispettivi cantanti, si allineano perfettamente alla tematica del disco, affrontando argomenti come la distanza e i rapporti tra persone e cose, i legami, e poi il distacco che affrontano gli individui in una società sempre più sgretolata. Di seguito è possibile ascoltare Bloodline, brano estratto da My personal thoughts in uscita il 17 febbraio 2017 per Qanat Records con distribuzione Goodfellas. (Fonte: Unomundo)