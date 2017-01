Surf Cassette - S.T. - 2017 (full album stream)



I Surf Cassette sono una formazione power pop di Milano e con questo omonimo album di debutto si pongono subito all’attenzione della critica specializzata come next big thing. Una manciata di canzoni sbarazzine, leggere e corrosive allo stesso tempo, che la giovane band italiana ha dato alle stampe lo scorso 6 gennaio senza pensarci due volte.

E il risultato è un sound diretto e divertente che mescola garage rock e surf music e che non lascia spazio all’apatia, alla depressione e a ogni sorta di riflessione cervellotica. Insomma, un disco “contro il logorio della vita moderna” e che in certi passaggi sembra prendere come riferimento i newyorkesi The Strokes.

A partire da oggi il disco è in streaming integrale sul nostro blog. Tutte le tracce, scritte da Dario Dell’Aversana e Luca Brunelli, sono in lingua inglese, tranne la bonus track, Portami via, che chiude splendidamente l’esordio sulla lunga distanza dei Surf Cassette. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Surf Cassette by Surf Cassette