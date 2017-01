Nicola Caboto - Hey Caboto, 2016 (full album stream)



Hey Caboto è l’album di esordio di Nicola Caboto pubblicato il 13 dicembre scorso, composto da nove tracce registrate nell’arco di nove mesi a cavallo tra il 2015 e il 2016.

L’album è fortemente influenzato da situazioni legate alla quotidianità dell’artista, concepito in un periodo di “frequenti traslochi” in cui Nicola ha vissuto al La Spezia prima e a Torino poi. Il tema della partenza, del viaggio come esplorazione esterna e introspettiva si percepisce nota dopo nota. Alcune canzoni parlano della partenza (Casa casetta; Non una parola; Nebbia ho nel cuor; Piccola famelica zanzara), altre di chi è salpato e ora si trova a fare i conti con le tempeste interne ed esterne (Gelo siberiano), e infine è affrontato anche il tema del ritorno, quando si tirano le somme e si fanno i conti del proprio percorso (Romanzo esistenziale; Hey caboto).

L’album stilisticamente è caratterizzato da melodie decise e da una particolare attenzione alle armonie e alla fusione con i testi. La chitarra elettrica, nonostante sia caratterizzante negli arrangiamenti, lascia anche molto spazio alle tastiere con cui Caboto compone sempre più spesso le sue canzoni. Prodotto da Nicola Caboto e Enrico Giovagnola, il disco è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (Fonte: MartePress)

