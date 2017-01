Safe in Sound, il nuovo album dei britannici Lower Than Atlantis



Con Safe in Sound, il nuovo album dei Lower Than Atlantis, le sonoritĂ della formazione britannica ha il richiamo dei migliori Biffy Clyro e la perfezione compositiva dei Foo Fighters. La band di Mike Deuce, Ben Sansom, Eddy Thrower e Declan Hart con questo quinto lavoro discografico ha raggiunto la piena maturitĂ dando vita a sound che non rivela alcun calo di tensione.

Un album prodotto, scritto e suonato in modo perfetto, e Had Enough ne è l’ultimo assaggio: un nuovo e potentissimo singolo che anticipa e spiana definitivamente la strada al tanto atteso Safe in Sound, che vedrĂ la luce il 3 febbraio 2017 per Easy Life Records. (Fonte: Goodfellas)

