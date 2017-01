Zavala - Fantasmas, 2017 (full album stream)



Alexander Zavala è un compositore e producer di musica elettronica di stanza a Chicago. Fantasmas è il suo ultimo lavoro discografico le cui canzoni sono state nate su un computer portatile mentre era in viaggio con il suo gruppo hip hop Dark Time Sunshine, formazione che ha accompagnato artisti come Aesop Rock.

Attraverso un flusso di suoni eterei e ritmi sintetizzati, Zavala riesce a creare un disco strumentale profondamente emotivo che prende spunto e ispirazione da alcuni dei momenti più difficili della sua vita. Fantasmas è infatti un album creato per necessità. Una necessità per la sua stabilità sia mentale che emotiva. (Fonte: Fake Four Inc.)

Fantasmas by Zavala