Bonobo - Migration, 2017 (full album stream)



Simon Green, in arte Bonobo, è un dj e producer inglese di stanza a Los Angeles. Migration è il suo nuovo album pubblicato lo scorso 13 gennaio e che a partire da oggi è in streaming integrale sul nostro blog.

Dodici tracce all’insegna di un’elettronica ambient, downtempo, chill out che vedono la collaborazione di Rhye in Break Apart, Nicole Miglis in Surface, Innov Gnawa in Bambro Koyo Ganda e Nick Murphy in No Reason. Buon ascolto. (Fonte: Ninja Tune)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Migration by Bonobo