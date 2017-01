La ristampa di Dos dei californiani Orquesta del Desierto



A 12 anni dall’uscita in cd di Dos, secondo album degli Orquesta del Desierto, la Spin on Black ristampa il loro capolavoro affidandone la nuova veste grafica a Luca “Solo Macello” Martinotti. La trasposizione in vinile, remixato e remasterizzato da Harper Hugg al Thunder Underground Studio, Palm Springs, sarà disponibile il 17 febbraio prossimo in 500 copie numerate, 180 gr. gatefold.

Questa particolare versione di Dos conterrà inoltre Rope e Reaching Out, inedite in Europa, ed El Diablo un Patrono mai pubblicata negli Stati Uniti. La ristampa in vinile di questo lavoro discografico vi consegnerà le chiavi per assaporare il romanticismo del deserto come non lo avete mai sentito prima.

Se l’esordio degli Orquesta del Desierto mostrava tutti i segni di un songwriting scritto a quattro mani, Dos invece vanta un’ampia varietà d’arrangiamenti e un cambio di rotta entrambi legati alla presenza di alcune tracce scritte da Mark Engel e Mike Riley, musicisti capaci di creare nuove dinamiche incastonate nelle tessiture del songwriting.

Questa seconda fatica è la dimostrazione della crescita interna della band californiana e del raggiungimento di uno stile musicale sincero e cristallino. L’ammodernamento del sound offre nuove soluzioni in alta fedeltà non disponibili nel momento il cui il gruppo registrò e produsse l’album. (Fonte: Spin on Black)