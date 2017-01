Are You Real? - Songs From My Imaginary, 2017 (full album stream)



Fiabe punk per combattere gli spiriti maligni. È questo, in modo efficace il modo in cui A., deus ex machina di Are You Real?, introduce le nove tracce del suo nuovo disco. Punk è l’approccio, sicuramente. Ma il tono fiabesco, oltre che dai testi e dalla tenue e bellissima voce di A., è dato dal dipanarsi della musica, sempre in qualche modo sospeso tra folk, psichedelia, lo-fi.

Il tutto proposto con una naturale attitudine alla melodia e a produrre canzoni godibili, come deve essere per ogni artista che aspiri a regalare emozioni e “good vibrations” pop. Are You Real? ci riesce in pieno. Pubblicato il 16 gennaio 2017 da Sisma e Dischi Soviet Studio, Songs From My Imaginary è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (Fonte: Lunatik)

Songs From My Imaginary Youth by Are You Real?