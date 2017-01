La XIII edizione del festival internazionale dedicato a Townes Van Zandt



Il 29 gennaio 2017 si svolgerà a Figino Serenza una maratona musicale dedicata a uno dei più grandi sonwgriter di sempre, il leggendario Townes Van Zandt. Figino Serenza, un piccolo paese a metà strada tra Milano e il lago di Como che da qualche anno sta diventando uno dei punti di riferimento in Italia per la grande musica, per molti anni ha ospitato il Light of Day, un evento benefico annuale ideato da Bruce Sprinsgteen e Michael J Fox per raccogliere fondi a favore della ricerca contro il morbo di Parkinson. Sono passati da Figino personaggi illustri della musica mondiale e italiana come Vinicio Capossela, Francesco Baccini, Bobo Rondelli, in una importante logica di continuità cominciata da molto tempo col Festival Internazionale dedicato a Townes Van Zandt.

Il Townes Van Zandt International Festival è arrivato alla sua XIII edizione e non è un caso che abbia trovato casa non a Roma o a Milano, ma in un piccolo paese di provincia, perché Townes è stato un cantautore di culto che solo dopo la sua morte ha conosciuto il successo che avrebbe meritato. Townes Van Zandt è il cantautore dei cantautori e ha ispirato con le sue ballate un’intera generazione di musicisti e la critica specializzata lo pone sullo stesso piano di Bob Dylan e Leonard Cohen. Townes Van Zandt se ne è andato la notte di capodanno di 20 anni fa e le sue canzoni sono state rivisitate da artisti del calibro di Norah Jones, Robert Plant, Sonic Youth, Devendra Banhart, Willie Nelson e dallo stesso Bob Dylan.

Il concerto si svolgerà al Teatro Sacro Cuore (Viale Rimembranze) a partire dalle ore 17 (apertura porte ore 16. Anche quest’anno il cast sarà di altissimo livello e dal Canada arriverà Bocephus King, fresco della sua straordinaria performance al Premio Tenco di Sanremo. Ci saranno ospiti musicisti anche dalla Norvegia (Paul Henricksen), dalla Svezia (Richard Lindgren), dalla Francia (Eddy Ray Cooper) e dagli USA (Jono Manson e Jaime Michaels).

Non mancheranno nomi importanti del cantautorato italiano a partire dai Sulutumana, Riccardo Maffoni (vincitore del Festival di Sanremo nel 2006), il bluesman sardo Francesco Piu, la giovane catanese Roberta Finocchiaro e Luigi “Grechi” De Gregori, autore del celebre brano Il Bandito e il Campione, portato al successo da suo fratello Francesco De Gregori. Lo spettacolo sarà presentato da Pauline Fazzioli e dal giornalista Alessio Brunialti, con la regia di Giacomo Cattaneo de Il Teatro Indirigibile. (Fonte: Pomodori Music)

CAST COMPLETO

ANDREA PARODI

BEATRICE CAMPISI

BOCEPHUS KING (CANADA)

DEL SANGRE

EDDY RAY COOPER (FRANCIA)

FRANCESCO PIU

JAIME MICHAELS (USA)

JONO MANSON (USA)

LONERS’ BOULEVARD

LUCA ROVINI

LUIGI DE GREGORI

MAX DE BERNARDI & VERONICA SBERGIA

MICHELE DAL LAGO & GIUSI PESENTI

MIKI MARTINA

PAOLO ERCOLI & CLAUDIA BUZZETTI

PAOLO PIERETTO

PAOLO RONCHETTI

PAUL HENRIKSEN (NORVEGIA)

RICCARDO MAFFONI

RICHARD LINDGREN (SVEZIA)

ROBERTA FINOCCHIARO

STEFANO BAROTTI

STROSZEK

SULUTUMANA

THE LONESOME PICKING PINES

THOMAS GUIDUCCI

TULLAMORES

