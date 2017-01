Dialectic of Ignorance, il nuovo album dei Pontiak



Il nuovo album dei fratelli Pontiak è puro hard southern rock in salsa stoner. Dialectic of Ignorance arriva a oltre due anni di distanza dal precedente Innocence ed è stato registrato in Virginia presso gli studi della band stessa.

L’album sarà pubblicato il 24 marzo 2017 da Thrill Jockey Records che è in procinto di ristampare il primo lavoro della band statunitense, stiamo parlando dell’introvabile Sun on Sun sarà nuovamente disponibile dal 27 gennaio 2017.

I Pontiak presenteranno il nuovo disco suonando dal vivo ad aprile al Roadburn Festival di Tilburg e al Desertfest di Londra e Berlino. Tra le curiosità ricordiamo che negli ultimi anni i tre fratelli Carney (Jennings, Van e Lain) hanno aperto una propria brewery, la Pen Druid brewing. (Fonte: Goodfellas)