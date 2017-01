Woods: la band psych folk statunitense dal vivo in Italia



I Woods - band psych folk di Brooklyn formata da Jeremy Earl (voce e chitarra), Jarvis Taveniere (strumenti vari e produzione), Aaron Neveu (batteria), Chuck Van Dyck (basso) e Kyle Forester (tastiere e sax) - arriva in Italia per presentare l’ultimo bellissimo album City Sun Eater in the River of Light , nono lavoro della loro carriera.

La formazione americana si esibirà il 31 marzo allo Spazio211 di Torino, il 1° aprile al Monk di Roma, il 2 aprile 2017 al Bronson di Ravenna e il 4 aprile al Serraglio di Milano. (Fonte: DNA Concerti)