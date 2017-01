Courtney Marie Andrews con il nuovo album Honest Life



SarĂ pubblicato il 20 gennaio prossimo Honest Life, il nuovo album della giovane promessa del country americano Courtney Marie Andrews.

Courtney Marie Andrews è infatti una giovanissima cantautrice americana, appena 26 anni, e uno degli astri nascenti della scena country e Honest Life, che sarà pubblicato da Loose, è un perfetto compendio vintage di trovate folk realizzate con originalità e personalità .

La musicista statunitense è in procinto di intraprendere un tour che tra febbraio e marzo la vedrĂ in giro per l’Europa come special guest dei compagni di etichetta Handsome Family. How Quickly Your Heart Mends è uno dei brani estratti dal nuovo lavoro discografico. Buon ascolto. (Fonte: Goodfellas)

allowfullscreen>