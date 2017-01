The Proper Ornaments con il nuovo album Foxhole. Ascolta il singolo.



The Proper Ornaments è un progetto psych pop messo insieme da James Hoare (Ultimate Painting, Veronica Falls) e Max Oscarnold (Toy, Pink Flames) e che vede la collaborazione di Bobby Syme e Daniel Nellis.

Foxhole è il titolo del loro nuovo album in uscita il 20 gennaio prossimo per Slumberland (Stati Uniti d’America) e Tough Love Records (Europa). Memories invece è il primo singolo che anticipa l’imminente uscita del disco della band originaria di Londra. Traccia che è possibile ascoltare in streaming sul nostro blog. (Fonte: Goodfellas)

Foxhole by The Proper Ornaments