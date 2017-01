Cosa serve oggi a un musicista per sviluppare la propria carriera in modo concreto ed efficace?



Cosa serve oggi a un musicista per sviluppare la propria carriera in modo concreto ed efficace? Visibilità, fan base, risorse economiche per una buona produzione, opportunità live, struttura professionale che supporta l’artista, strategia di comunicazione efficace.

Tutte queste cose Musicraiser le offre con il progetto Accelerator, in collaborazione con Believe: promozione web e social, una vetrina con più di 100K raiser, finanziamento con crowdfunding, opportunità live nei più grandi festival italiani, stampa e distribuzione con Believe e 3 mesi di ufficio stampa. Una nuova opportunità assolutamente meritocratica per lo sviluppo della carriera di un artista. Per saperne di più clicca qui. (Fonte: Lunatik)