L’esordio discografico delle Worry Dolls. Ascolta il primo singolo estratto da Go Get Gone.



L’esordio delle Worry Dolls, duo composto da Zoe Nicol e Rosie Jones, è in uscita il 27 gennaio 2017 per Bread & Butter, label attiva nel country e nel folk classico che ha da poco pubblicato il nuovo lavoro di Joe Purdy, Who Will Be Next?

Go Get Gone, questo è il titolo dell’album di debutto del duo londinese, è stato prodotto da Neilson Hubbard, veterano del sound di Nashville, e scritto e arrangiato insieme ai Wild Ponies, noti artisti country americani di base in Tennesse.

Registrato tra Liverpool e Nashville, Go Get Gone è un disco che mescola bluegrass, country e folk. E Bless Your Heart è il primo singolo scritto e registrato da Zoe e Rosie proprio durante un soggiorno a Nashville. (Fonte: Goodfellas)

