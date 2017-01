Due date in italia per il newyorkese Seth Haley, aka Com Truise.



Com Truise è una delle molte personalità del producer e designer Seth Haley, nato e cresciuto a New York. Per sua stessa ammissione, ossessionato dai synth, l’americano è l’autore di un suono sperimentale e di uno stile personalissimo da lui stesso definito “mid-fi synth-wave, slow-motion funk”.

Sono due le date previste in Italia per Com Truise: il 9 marzo al Circolo Magnolia di Milano e il 10 marzo 2017 al Monk di Roma. Due concerti in cui la musica elettronica diventerà sogno: aerea, eterea, piena di giochi di luce, che rimanda alla mente Joy Division, New Order, Cocteau Twins e con momenti più spigolosi legati alla migliore tradizione IDM. (Fonte: DNA Concerti)

Silicon Tare by Com Truise