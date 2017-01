The Fall, il nuovo disco del cantautore folk statunitense Joshua Radin



Sarà pubblicato il 27 gennaio 2017 The Fall, il nuovo disco del cantautore folk statunitense Joshua Radin il cui tema principale è l’amore e tutti i suoi derivati: si tratta infatti di una raccolta di 10 canzoni in cui il songwriter racconta storie personali con la sua voce graffiante e magnetica, in modo sentito, rassicurante e genuino.

Radin ha deciso di realizzare anche una versione Deluxe di The Fall che includerà 4 brani dello stesso album in versione acustica. Nel corso della sua lunga carriera, Joshua Radin si è costruito una reputazione da artista, “artigiano della musica”, facendosi conoscere in giro per il mondo per la sua scrittura creativa, onesta ed emotiva.

Il cantautore è ormai noto per la presenza dei suoi brani nelle colonne sonore di più di 100 film e numerose serie tv (come Scrubs, Grey’s Anatomy, Brothers and Sisters, American Idol, Cougar Town, One Tree Hill, House M.D.), oltre che per aver suonato in diversi famosi programmi televisivi come The Ellen DeGeneres Show, The Tonight Show e Conan.

Lo stile di songwriting di Radin è semplice e chiaro ma sa decisamente toccare le corde giuste. “The Fall” è un racconto che riesce a far immedesimare l’ascoltatore nelle storie narrate, grazie anche alla voce di Radin che sa sia coccolare che ferire, ma senza dubbio emozionare. (Fonte: Rouge)

