L’album di debutto di Pietro Berselli. Guarda il video.



Pietro Berselli è un cantautore rock. Di quelli che ce ne sono pochi in circolazione. Ne sono rimasti pochi di cantautori come Pietro Berselli capaci di scrivere canzoni dirette ma con una poetica personale. Un cantautore unico e visionario. Il suo disco di debutto si intitola Orfeo l’ha fatto apposta ed è uscito il 13 gennaio scorso per Dischi Sotterranei. (Fonte: Ja.La Media Activities)

allowfullscreen>