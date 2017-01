Austra - Future Politics, 2017 (full album stream)



Esce oggi 20 gennaio 2017 il nuovo album di Austra, progetto di synth pop ed elettronica guidato dalla canadese Katie Stelmanis. Si intitola Future Politics ed è un album che la musicista nordamericana ha iniziato a scrivere due anni fa, come risposta e reazione al cambiamento di una società sempre meno empatica e solidale, che la stessa Katie aveva avvertito con largo anticipo, quando di Donald Trump ancora non si aveva sentore, almeno in maniera così evidente e soffocante.

Ecco quindi che questo terzo album di Austra arriva proprio nel giorno dell’insediamento del 45° Presidente degli Stati Uniti d’America, quel Donald Trump che ha incarnato e cavalcato l’inquietudine e il malcontento del popolo americano senza alcuna visione politica futura, ma sopratutto senza utopia. Una società sempre meno empatica e solidale.

Tornando alla musica, invece, Future Politics, che arriva a distanza di tre anni e mezzo da Olympia, è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (Fonte: Domino Recordings)

Future Politics by Austra