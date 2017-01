Madam - Back To The Sea, 2016 (full album stream)



Madam, band londinese di cinque elementi capitanata dalla carismatica autrice e compositrice Sukie Smith, sarà in Italia tra fine febbraio e inizio marzo per presentare il loro ultimo lavoro Back To The Sea uscito a luglio scorso per Shillingboy Records.

Il disco esce dopo alcuni anni di silenzio della Smith, ed è stato definito da lei stessa un “Anti-Death Manifesto“. “È una lettera d’amore alla natura umana, è il riconoscimento e l’accettazione di una certa dose di amara gloria in ogni cosa”, prosegue la musicista.

Back To The Sea[/i] è un album catartico ed estremamente personale, arrivato dopo un grave lutto e che rappresenta dunque il superamento del dolore legato alla morte di una persona molto vicina all’autrice; simboleggia già dal titolo la circolarità della vita.

Musicalmente vicina a Cat Power, a Soap and Skin per il “coraggio emotivo”; ad Ane Brun per la “magica delicatezza della scrittura”; a Portishead e Dirty Three per una certa “anarchia di suono”. Scritto e prodotto da Sukie, l’album vede una formazione che comprende Jeff Townsin alla batteria, Gareth Moss al basso, Sara Gill al violoncello e sega, John Robertson & Adam Franklin (Swervedriver) alle chitarre accompagnati da un altro chitarrista, Frankie Frankie. Back To The Sea[/i], pubblicato il primo luglio 2016, è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Un disco dalle atmosfere sognanti e notturne. Di seguito, invece, le date del tour italiano della band britannica. (Fonte: Hard Times Management / Soundescapes)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Tour italiano di Madam

24 febbraio, Napoli @ Kestè

25 febbraio, Aversa (CE) @ Magazzini Fermi

26 febbraio, Avellino @ Godot Art Bistrot

28 febbario, Perugia @ Chupito

01 marzo, Livorno @ Ex Cinema Aurora

Back To The Sea by Madam