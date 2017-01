Water Music - Starland, 2017 (full album stream)



L’universo folk dell’australiano Mathew James Barker, aka Water Music, è denso di atmosfere oscure e oniriche in cui si agitano lentamente e con circospezione canzoni sfocate e umorali. Canzoni che si stagliano all’orizzonte e che prendendo le distanze dalla routine e dai quei suoni quotidiani così miserabilmente frenetici, tracotanti e privi di pathos.

Per rendersene conto basta ascoltare quest’ultima fatica dal titolo Starland che racchiude brani dalle fuliggini slowcore e dalle visioni cinematografiche. Un immaginario sonoro che accarezza l’ascoltatore trasportandolo in una dimensione sempre in bilico tra tepore e torpore.

Pubblicato il 21 gennaio 2017 dall’etichetta di Melbourne Hawk Moth Records, Starland è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

Starland by Water Music