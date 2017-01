Gemma Ray in tour in Italia a febbraio



Gemma Ray sarà protagonista a febbraio del suo primo tour italiano in quasi quattro anni (risalgono all’aprile 2013 i suoi ultimi concerti nella Penisola).

Definita da Mojo “la Regina del noir londinese”, ribattezzata da NME “The Untouchable”, e il cui stile quasi cinematografico è stato paragonato a quello di Claudia Cardinale e Anna Magnani da Vanity Fair, Gemma Ray presenterà per la prima volta al pubblico italiano i brani di The Exodus Suite, pubblicato a giugno 2016 da Bronze Rat Records (etichetta che condivide con ‐ tra gli altri ‐ Jon Spencer, Boss Hog e Seasick Steve).

L’album, registrato a Berlino da Ingo Kraus (già al desk di Iggy & The Stooges, Einstürzende Neubauten, Jamie Lidell e Crime & The City Solution), ha raccolto ottimi consensi, ed è stato accompagnato da un lunghissimo tour mondiale, che si concluderà proprio in Italia.

Ecco le date del tour: martedì 7 febbraio all’Ex Cinema Aurora di Livorno; mercoledì 8 febbraio al Deliri Café Bistrot di Sora (Fr); giovedì 9 febbraio al Brickout di Campobasso; venerdì 10 febbraio al Mamamu di Napoli; sabato 11 febbraio al Godot Art Café di Avellino e domenica 12 febbraio a Le Mura di Roma. (Fonte: Cabin Fever Collective)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

The Exodus Suite by Gemma Ray