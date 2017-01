Il tour italiano del cantautore americano Ryley Walker



Ryley Walker, uno dei nomi di punta del cantautorato contemporaneo americano, arriverà per un lungo tour in Italia per presentare oltre ai classici dei dischi precedenti l’ultimo album Golden Sings That Have Been Sung pubblicato a fine estate scorsa per la Dead Oceans Records.

Il musicista di Chicago, che incarna come pochi altri il folk e il country americano degli anni ‘60 e ’70 e il cui stile rimanda a nomi come Tim Buckley, Nick Drake, John Martyn, Bert Jansch e Van Morrison, sarà in Italia a giugno per ben sette date. Di seguito le date del tour. (Fonte: DNA Concerti)

Tour italiano di Ryley Walker

03 giugno 2017 – Marina di Ravenna – Hana-bi

04 giugno 2017 – Padova – Anfiteatro del Venda

05 giugno 2017 – Savona – Raindogs – Officine Solimano

06 giugno 2017 – Roma – Chiesa Evangelica Metodista – Unplugged in Monti

07 giugno 2017 – Montemarciano (An) – Klang – Teatro di Montemarciano

08 giugno 2017 – Avellino– Auditorium Cimarosa

09 giugno 2017 – Brescia – No Silenz