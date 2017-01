Nuovo disco e tour per Vasco Brondi, alias Le Luci della Centrale Elettrica.



Dopo Canzoni da spiaggia deturpata (2008), Per ora noi la chiameremo felicità (2010) e Costellazioni (2013), il 3 marzo 2017 sarà pubblicato il nuovo album di Vasco Brondi, alias Le Luci della Centrale Elettrica.

Si intitolerà Terra e avrà un formato doppio: disco e libro. Ecco cosa dice il cantautore ferrarese di adozione a proposito del suo quarto lavoro discografico: “Terra è un disco etnico ma di un’etnia immaginaria (o per meglio dire “nuova”) che è quella italiana di adesso. Dove stanno assieme la musica balcanica e i tamburi africani, le melodie arabe e quelle popolari italiane, le distorsioni e i canti religiosi, storie di fughe e di ritorni.”

La copertina dell’album (immagine in alto) raffigura l’opera di land art “Seven Magic Mountain” dell’artista svizzero Ugo Rondinone. All’uscita del disco seguirà anche un tour che partirà il 16 marzo prossimo da Fontafredda. Di seguito tutte le date nel dettaglio. (Fonte: Elliefant)

Le Luci della Centrale Elettrica - Tour 2017

16/03 - FONTANAFREDDA (PN) - ASTRO CLUB (data zero)

17/03 - CESENA - VIDIA

23/03 - TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

24/03 - RONCADE (TV) - NEW AGE

31/03 - NAPOLI - DUEL BEAT

07/04 - ROMA - ATLANTICO

08/04 - SENIGALLIA (AN) - MAMAMIA

13/04 - MILANO - ALCATRAZ

15/04 - PERUGIA - URBAN

16/04 - GROTTAMMARE (AP) - CONTAINER

17/04 - MOLFETTA - EREMO CLUB

21/04 - BOLOGNA - ESTRAGON

23/04 - GENOVA - SUPERNOVA

27/04 - TRENTO - SANBAPOLIS

28/04 - FIRENZE - OBIHALL